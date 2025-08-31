MALAMOVIDA, A COMO DENUNCIATO ANCHE UN 38ENNE LECCHESE

COMO – Proseguono con intensità i controlli della Polizia di Stato nelle aree più frequentate della movida comasca, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e contrastare episodi di illegalità. Le pattuglie delle Volanti e della Squadra Mobile hanno presidiato con particolare attenzione le zone di aggregazione giovanile, come Piazza Cavour, Piazza Duomo, Piazza Volta, Via Plinio e altre aree limitrofe caratterizzate dalla presenza di locali.

La serata di sabato ha visto tre interventi significativi. Intorno alle 21.30 in Via Cavallotti, gli agenti hanno denunciato un 38enne di Lecco per porto ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere. L’uomo, poco prima, aveva minacciato verbalmente un gruppo di ragazzi; durante il controllo, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Verso mezzanotte in Viale Innocenzo, un 48enne norvegese, privo di documenti e visibilmente ubriaco, è stato fermato mentre camminava in mezzo alla strada, ignorando il traffico. Alla vista della pattuglia, ha reagito con violenza, opponendo resistenza agli agenti. Dopo un intervento non privo di difficoltà, è stato accompagnato in Questura, dove è stato identificato come ospite di un B&B cittadino. Per lui è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e la sanzione per ubriachezza.

Infine, nel corso della stessa serata, la Squadra Mobile ha denunciato un 31enne comasco per detenzione ai fini di spaccio, dopo averlo trovato in possesso di alcune dosi di cocaina.

RedCro