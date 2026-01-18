MALGRATE, 47ENNE SALVATA NELL’ADDA. NON CORRE PERICOLO DI VITA

MALGRATE – Momenti di paura questa mattina a Malgrate, dove una donna di 47 anni è stata tratta in salvo dalle acque dell’Adda. L’allarme è scattato poco prima delle 10, nei pressi del rione Porto, di fronte all’Isola Viscontea.

A notarla in difficoltà è stato un passante che, senza esitare, si è tuffato per aiutarla, riuscendo a trascinarla fino a riva. Sul posto sono giunti i soccorritori della Croce Rossa di Galbiate e l’automedica.

La donna, residente in zona, è stata ricoverata all’ospedale di Lecco in codice giallo, ma non è in pericolo di vita. Presenti anche i Carabinieri per chiarire la dinamica dell’accaduto e un elicottero per le verifiche dall’alto.

RedCro