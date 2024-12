MALGRATE CELEBRA LA SPERANZA CON LO SPETTACOLO DI NATALE

MALGRATE – Al palazzetto comunale di Malgrate lo spettacolo natalizio della scuola primaria che ha coinvolto tutte le classi del plesso.

La storia messa in scena ha raccontato di una bambina straniera (rappresentata nella realtà da una bambina non italiana frequentante la scuola) che vedendo il fermento e l’aria di festa che si respirava passeggiando per le vie della città ha chiesto a dei bambini quale fosse il motivo di tanta gioia, il senso del Natale e come mai si festeggi, quali sono le tradizioni culturali e artistiche legate a questa ricorrenza, per poi riandare con il pensiero a duemila anni fa quando appunto è nato Gesù. Ma ogni Natale è più attuale che mai per il significato universale che racchiude: “il Natale, come dice la parola, celebra la nascita. Ciascuna nascita unica è speciale, ma tutte hanno una cosa in comune: sono un inizio. Ogni inizio porta con sé sogni, energie e, a volte, anche preoccupazioni e fatiche. Ma ogni inizio è soprattutto una speranza, un’opportunità di vita e di pace”.

Allo spettacolo hanno partecipato tutti i bambini, di qualsiasi religione o tradizione religiosa appartenessero, e si è voluto appositamente valorizzare la diversità di ciascuno; infatti si sono anche esibiti i bambini con disabilità ottenendo un grande successo personale e superando magnificamente ogni aspettativa.

Numerosissimi i presenti: oltre ai genitori e ai parenti dei bambini, hanno assistito la nuova dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Civate Cristina Finessi, l’assessore all’Istruzione del Comune di Malgrate Livia Sala e a don Andrea Lotterio parroco di Malgrate: tutti si sono complimentati con gli alunni e gli insegnanti per il grande lavoro svolto.