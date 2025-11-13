MALGRATE: CHIUSA FINO A FEBBRAIO LA CORSIA D’INGRESSO AL PONTE NUOVO

LECCO – A partire da venerdì 14 novembre e fino a sabato 31 gennaio 2026, sarà chiusa al transito la corsia di immissione diretta al Ponte Kennedy lungo la Strada Provinciale 583 “Lariana” nel Comune di Malgrate; l’ordinanza sarà in vigore dalle 00 del 14 novembre fino alle 23:59 del 31 gennaio 2026, salvo conclusione anticipata dell’intervento.

L’intervento riguarda il tratto compreso tra il pk 49+200 e il pk 49+240, in corrispondenza dello spartitraffico che collega la rotatoria di Malgrate al ponte. La chiusura si è resa necessaria per consentire la posa della rete di teleriscaldamento da parte della società Acinque Energy Greenway S.r.l.

Durante il periodo dei lavori, il traffico veicolare diretto a Lecco sarà deviato: l’accesso al Ponte Kennedy avverrà esclusivamente tramite la rotatoria lungo la Sp 583 al pk 49+170.

La decisione è stata presa per garantire la sicurezza degli utenti della strada e delle maestranze impegnate nei lavori.

A questo link è possibile consultare l’ordinanza integrale.

RedViab