MALGRATE, LA NUOVA GIUNTA PECCATI: MULARGIA VICE E MAGGI ASSESSORE

MALGRATE – Il neo sindaco di Malgrate, Michele Peccati, ha annunciato la composizione della nuova giunta comunale: il suo vice sarà Roberto Mulargia, che sarà anche delegato per la Promozione turistica, lo Sviluppo economico, il Commercio, le Attività culturali, Eventi e manifestazioni, la Promozione sportiva, la Protezione civile, Lavori pubblici e manutenzioni, l’Urbanistica, la Viabilità, i Servizi per la mobilità, l’Edilizia residenziale pubblica e le Politiche ambientali e verde pubblico.

Ad affiancarlo ci sarà Ambrogina Caterina Maggi, che sarà l’assessore per Bilancio e tributi, Patrimonio e demanio, Risorse umane, Pari opportunità e Servizi demografici e cimiteriali. Inoltre, il consigliere Vincenzo Alessi sarà incaricato di “compiti di collaborazione con il sindaco per lo studio e l’esame di argomenti e problemi specifici” e per “la promozione di azioni positive nell’ambito del Quartiere Porto”. Alessi “potrà formulare proposte e soluzioni” per migliorare i servizi, ma non avrà poteri decisionali diversi da quelli di consigliere. Chissà cosa bolle in pentola per il frontman del gruppo, Popo Corti?

