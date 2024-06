MALGRATE: I RINGRAZIAMENTI DEL SINDACO MICHELE PECCATI

Cari Malgratesi,

approfitto di queste poche righe per ringraziare di cuore tutte le persone che in occasione delle votazioni dell’8 e 9 giugno hanno espresso la propria preferenza per il gruppo “Obiettivo Malgrate Più”. Il mio ringraziamento va ovviamente anche a coloro che hanno dato il loro sostegno ai candidati delle altre liste.

Ci tengo a esprimere i miei complimenti per la loro elezione a tutti i consiglieri comunali e la mia gratitudine anche ai candidati delle diverse liste che non sono stati eletti, ma che si sono messi in gioco con impegno e determinazione con l’obiettivo di rendere un servizio al nostro paese.

Rivolgo poi un sentito ringraziamento a tutte le persone che, pur non essendo candidate, a diverso titolo, hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato. La grande collaborazione, l’entusiasmo e lo spirito di squadra che hanno animato il nostro gruppo ha sicuramente rappresentato un valore aggiunto sul quale ho potuto contare; farò tutto il possibile affinché non venga meno nei prossimi anni.

Per me è davvero un grande onore assumere il ruolo di sindaco; è con una grande emozione che mi appresto a svolgere questo incarico al servizio delle persone e per un mandato politico amministrativo che si annuncia per i prossimi cinque anni ricco di novità e di contenuti.

Ho piacere anche a sottolineare che la nostra Amministrazione sarà sempre disponibile al dialogo e al confronto con i cittadini e che le associazioni e i volontari saranno interlocutori privilegiati e presenze fisse ed essenziali sul territorio, il cui operato verrà sicuramente valorizzato.

Ringrazio tutti i consiglieri comunali per avere accettato questo impegno con entusiasmo, sono certo di poter contare sulla loro preziosa collaborazione. Con impegno e passione la nostra azione amministrativa metterà al centro le persone e le loro necessità.

Credo che per un buon governo del nostro Comune sia indispensabile un confronto costruttivo, corretto e leale; questo è un obiettivo che riguarda tutti, maggioranza e minoranza, al di là delle doverose distinzioni di appartenenza e nel rispetto dei ruoli che gli elettori ci hanno affidato per i prossimi cinque anni; è una sfida che possiamo e dobbiamo vincere tutti insieme.

Concludo per comunicarVi che Vi terremo informati di giorno in giorno sulla nostra attività con tutti gli altri strumenti di comunicazione di cui disponiamo.

Grazie di cuore Malgratesi.

Michele Peccati