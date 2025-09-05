MALGRATE INAUGURA I NUOVI GIARDINI DI VIA SAN LEONARDO E VIA STABILINI

MALGRATE – Sabato 13 settembre alle 14.30, il Comune di Malgrate invita tutta la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione dei nuovi giardini pubblici situati in via San Leonardo e via Stabilini. Un appuntamento pensato come momento di festa e condivisione, per celebrare insieme un importante intervento di riqualificazione urbana.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Michele Peccati e delle autorità locali, che illustreranno il progetto e il valore di questi nuovi spazi verdi per la comunità. A seguire, le associazioni sportive del territorio animeranno il pomeriggio con giochi e attività pensate per coinvolgere grandi e piccoli, in un clima di allegria e partecipazione.

Il Comune di Malgrate rinnova l’invito a tutti: “Vi aspettiamo per un momento di condivisione per la nostra comunità”.

RedCro