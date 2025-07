MALGRATE, LA MAGGIORANZA SMENTISCE: “LUNGOLAGO NON PENALIZZATO”

Comune di Malgrate

Smentite le affermazioni dell’opposizione: il nostro impegno per il Lungolago, i parcheggi e i servizi alla cittadinanza continua con trasparenza e concretezza

Malgrate, 12 luglio 2025 – In merito alle recenti dichiarazioni rilasciate dall’opposizione “Malgrate per tutti”, l’Amministrazione Comunale ritiene doveroso intervenire per ristabilire la verità e chiarire alcuni punti fondamentali dell’azione amministrativa in corso.

1. Lungolago e sicurezza:

Le affermazioni secondo cui il Comune starebbe penalizzando il Lungolago e i cittadini sono prive di fondamento. Al contrario, stiamo salvaguardando e valorizzando l’area del Lungolago, intervenendo su una situazione compromessa da anni di incuria delle precedenti amministrazioni.

In particolare, l’Amministrazione sta lavorando con il supporto della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine per ripristinare decoro, sicurezza e fruibilità degli spazi pubblici. In questo contesto, il Sindaco ha disposto l’adozione di un’ordinanza con l’introduzione di un mini-DASPO urbano, strumento utile per allontanare soggetti che arrecano disturbo o impediscono una serena fruizione del Lungolago da parte di cittadini e turisti.

Un provvedimento concreto, che offre maggiori poteri agli agenti impegnati sul territorio e rafforza l’efficacia degli interventi di controllo.

2. Parcheggi:

La riorganizzazione dei parcheggi lungo il Lungolago ha una finalità turistica e ambientale, mirata a migliorare l’accessibilità e la vivibilità dell’area. I posti auto eliminati sono parte di un disegno più ampio e, contestualmente, è in fase di progettazione un nuovo parcheggio da circa 50 posti in Piazza Quinto Alpini, a beneficio sia dei residenti sia dei visitatori.

Si tratta di un intervento strategico volto a migliorare l’organizzazione della mobilità cittadina.

3. Giardini comunali di via Stabilini (Lotto 2):

Smentiamo categoricamente le notizie diffuse circa la presunta assenza di giochi inclusivi nei giardini comunali di via Stabilini. Tali giochi sono regolarmente previsti e inseriti nel Lotto 2 del progetto in corso, come da documentazione ufficiale. Anche in questo caso, le affermazioni dell’opposizione si rivelano completamente infondate e fuorvianti.

4. Tariffe del Palazzetto:

In merito alle tariffe del Palazzetto, precisiamo che non si tratta di aumenti arbitrari, ma di un adeguamento ISTAT dovuto e rimasto sospeso dal 2020. È una misura tecnica e necessaria, in linea con quanto previsto per gli aggiornamenti tariffari legati all’inflazione, per garantire la sostenibilità del servizio.

5. Ruolo dell’opposizione:

Ricordiamo che l’opposizione ha un compito fondamentale, sancito dallo Statuto Comunale, ma questo deve essere esercitato con correttezza, rispetto istituzionale e responsabilità.

Non si può ridurre il confronto politico alla diffusione sistematica di fake news sui social, che disorientano i cittadini e danneggiano l’immagine del nostro Comune.

L’Amministrazione continuerà a lavorare con serietà, trasparenza e spirito di servizio, mettendo al centro il bene della comunità malgratese.

L’Amministrazione Comunale di Malgrate

–

L’INTERVENTO CHE HA ORIGINATO LA REPLICA DI OGGI: