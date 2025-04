MALGRATE, LA REGIONE INTERVIENE PER LA FRANA DI PIAN SCIRESA

MALGRATE – “La Giunta regionale della Lombardia ha approvato ieri una delibera che rappresenta un passo concreto verso l’obiettivo di far scorrere la graduatoria del bando dissesti, avviato lo scorso 30 settembre 2024. In particolare, grazie alle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), pari a 8,7 milioni di euro, come dichiarato dall’assessore regionale Massimo Sertori, sarà possibile finanziare interventi e opere di difesa del suolo e sistemazione di dissesti idrogeologici che non erano stati finanziati per mancanza di risorse’ dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.

La dotazione finanziaria iniziale di 7,7 milioni di euro aveva consentito il finanziamento solo delle prime 23 domande ammesse. Con questo nuovo stanziamento, verranno sostenuti gli interventi nella provincia di Lecco, tra cui: 252.800 € destinati alla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, 270.000 € al Comune di Dorio, 557.500 € al Comune di Malgrate.

Per quanto riguarda il Comune di Malgrate, si tratta di un intervento significativo per la messa in sicurezza della frana di Pian Sciresa, che richiede attenzione e azioni concrete e necessita di risorse cruciali per affrontare questa problematica ambientale. Questo intervento rappresenta un passo fondamentale per la stabilità del territorio e la sicurezza dei cittadini.

Regione Lombardia “conferma così la propria attenzione e il proprio impegno nella tutela del territorio e nella prevenzione del dissesto idrogeologico, garantendo interventi strategici che rafforzano la sicurezza delle comunità locali e valorizzano il patrimonio naturale del nostro territorio. Il nostro obiettivo è continuare a garantire interventi mirati che favoriscano la protezione del suolo con risorse adeguate e interventi concreti: un grazie particolare per questa importante azione all’assessore alla Montagna Sertori” conclude Piazza.