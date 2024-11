MALGRATE. L’ACQUA DEL SINDACO PER RIQUALIFICARE PIAZZA DEL DONATORE

MALGRATE – Inaugurata la nuova casetta dell’acqua a Malgrate, in Piazza del Donatore, un evento aperto a tutta la cittadinanza. Lario Reti Holding ha promosso questo progetto per riqualificare una piazza che, da tempo, versava in condizioni di degrado e scarsa produttività.

Ad aprire la cerimonia è stato l’assessore ai Lavori Pubblici, Francantonio Corti, che ha affrontato il tema della crisi idrica in Italia, un problema presente anche a Malgrate. Ha spiegato che, se dalla rotonda vicino all’Eurospin partono 100 litri d’acqua, al Comune ne arrivano solo 60: il restante 40% viene perso lungo il tragitto. Questa situazione critica è al centro di un piano di intervento promosso da Lario Reti Holding.

Il presidente della società, Lelio Cavallier, ha spiegato che Lario Reti è un’azienda pubblica responsabile della gestione del ciclo idrico. Si occupa, ad esempio, dell’acqua utilizzata per cucinare e di quella potabile erogata dai rubinetti.

La nuova casetta dell’acqua trasmette un messaggio chiaro: garantire una risorsa di qualità e, al contempo, ridurre l’uso delle bottiglie di plastica. Per usufruire del servizio sono state distribuite alcune tessere con un credito iniziale di 2 euro. Ogni litro d’acqua, sia naturale che frizzante, costa 5 centesimi. Le tessere possono essere ricaricate online sul sito di Lario Reti Holding ma è necessario attivarle presso la casetta al primo utilizzo. È stato precisato che il sistema di erogazione è dotato di un meccanismo di autopulizia: eventuali piccole fuoriuscite d’acqua servono a mantenere la casetta igienica e in funzione.

All’evento hanno partecipato anche i bambini delle scuole elementari di Malgrate, che hanno reso l’atmosfera più vivace con poesie, frasi creative e una reinterpretazione della canzone “Acqua azzurra”, sotto la guida delle loro maestre. Tra i presenti figuravano anche Don Andrea, parroco di Malgrate, Francesco Ventura della Pro Loco e numerosi cittadini, tra cui Flavio e Francesco. Tutti hanno manifestato il loro sostegno all’iniziativa, che promuove la riduzione dell’uso di plastica, una delle maggiori sfide ambientali attuali.

M.B.