MALGRATE – Incastrati dalle telecamere di sorveglianza i vandali che nella notte di capodanno a Malgrate hanno dato fuoco a diversi contenitori dell’immondizia.

I danni principalmente in via Lorenzina, davanti al palazzetto. Il fumo nero del rogo avrebbe reso irriconoscibili i volti dei giovani ma le immagini fornirebbero comunque abbastanza indizi per risalire alle loro identità. Sono in corso gli accertamenti del caso.