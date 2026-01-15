MALORE AL RIFUGIO PER UN 83ENNE, INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO

LECCO – Intervento di emergenza questa mattina intorno alle 10 nella zona del rifugio Cavagiozzo, dove un uomo di 83 anni è stato colpito da un malore mentre si trovava in un’area particolarmente impervia.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, impegnati con due mezzi fuoristrada e una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzata nelle operazioni in ambienti difficili. Grazie alle attrezzature e alla conformazione dei mezzi, i soccorritori sono riusciti a raggiungere rapidamente l’anziano e a stabilizzarlo.

L’uomo è stato quindi trasportato a bordo di un fuoristrada dei Vigili del Fuoco fino al punto in cui attendeva l’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte. L’intervento è stato svolto in stretta collaborazione con il CNSAS – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, presente con il proprio personale.

Una volta affidato ai sanitari, l’83enne è stato trasferito in codice giallo all’ospedale Manzoni di Lecco per gli accertamenti e le cure del caso.

RedCro