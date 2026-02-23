MALORE IN UN’ABITAZIONE DI LECCO: INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO

LECCO – Squadre del Comando Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenute questa mattina per un Soccorso Tecnico Urgente in un’abitazione privata della città.

L’allarme è scattato intorno alle 12, su segnalazione del personale del 118. Il residente, colto da malore, non rispondeva a nessuna chiamata, rendendo impossibile l’accesso immediato alla casa ai sanitari.

I vigili hanno agito con prontezza, forzando l’ingresso e facilitando il soccorso della persona coinvolta. Le condizioni del residente non sono state rese note, ma l’operazione si è conclusa senza ulteriori complicazioni.

RedCro