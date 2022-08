LECCO – Intervento a Pescate domenica per la Stazione del Triangolo Lariano e la squadra del Bione del Soccorso Alpino. I tecnici hanno soccorso un uomo di 75 anni con un problema di salute lungo il sentiero sotto la località San Michele. I soccorritori lo hanno raggiunto a piedi e portato a valle con la barella portantina fino all’ambulanza, per il trasporto in ospedale. L’intervento è cominciato alle 17:30 ed è finito poco più di un’ora dopo.