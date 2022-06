LECCO – Intervento dei Vigili del Fuoco in località Piazzo a Maggianico nella mattinata di questo sabato 18 giugno per soccorrere una persona colta da improvviso malore in una zona impervia.

I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti tramite il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) in collaborazione con il CNSAS, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Una volta raggiunta la persona colta da malore, le squadre di soccorso l’hanno messa su una barella e quindi trasportata vicino all’ex convento per poi affidarla ai sanitari per tutte le cure del caso.