MALTEMPO, CODE SULLA NUOVA LECCO-BALLABIO

LECCO – Il maltempo che in queste ore sta colpendo il lecchese porta con sé disagi e rallentamenti sulle strade, intasate dal traffico.

La mattina di oggi, 12 marzo, ha visto lunghe code ed ingorghi anche sulla nuova Lecco-Ballabio, in particolare nella direzione del capoluogo: sulla strada che collega il lecchese con la Valsassina, infatti, il traffico si muove a rilento e in particolare si sono formate code all’uscita dell’ospedale Manzoni, come testimoniato dalla foto in copertina inviataci da un nostro lettore.