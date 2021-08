LECCO – Nella serata, sono già una decina gli interventi dei Vigili del Fuoco in provincia di Lecco causati dal maltempo.

Le motivazioni delle uscite vanno dal prosciugamento al taglio di piante pericolanti; le richieste d’intervento interessano principalmente l’Alto Lago e i Comuni della Brianza.

Da segnalare soprattutto l’ingrossamento del Pioverna e del Varrone, quest’ultimo ha già causato per precauzione l’evacuazione di un campeggio a Dervio.

In questo momento in Prefettura è in corso la riunione del CCS (centro coordinamento soccorsi).

RedCro

.

