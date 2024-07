MALTEMPO E UN MALORE NEL MONTE BARRO: TUTTI FERMI SULLA SS36

LECCO – Disastro-traffico a Lecco, complici due concause contemporanee: prima delle otto e mezza un automobilista è stato colto da malore nella galleria del Monte Barro e l’assistenza sanitaria ha comportato disagi per la circolazione. Quest’ultima poi è andata in tilt per via dell’autentico nubifragio che sta colpendo il Lecchese.

Ci viene segnalato da lettori traffico completamente fermo da circa 40 minuti sul ponte della 36 che proprio dal Barro conduce verso le uscite cittadine della Superstrada.

Aggiornamento ore 9.30: situazione verso il ritorno alla normalità.

RedCro