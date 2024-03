MALTEMPO: IMMAGINI IMPRESSIONANTI DEI CORSI D’ACQUA LECCHESI INGROSSATI

LECCO – Diversi interventi originati dalla forte ondata di maltempo sono in corso ad opera delle squadre dei Vigili del Fuoco, in città e in varie zone della provincia.

VIDEO/La situazione nel rione di Chiuso (via ai Molini)

Nel Lecchese, monitoraggio in atto in particolare per numerosi corsi d’acqua ingrossati. Per qualche ora, le condizioni del terreno di gioco hanno fatto temere per la partita Lecco-Palermo allo stadio Rigamonti-Ceppi (iniziata alle 16:15 nonostante il fondo bagnatissimo del campo in sintetico). Moltissimi incontri rinviati proprio a causa del maltempo nel calcio minore lecchese.

In questa pagina le (impressionanti) immagini messe a disposizione dal comando provinciale del Bione.

