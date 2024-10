MALTEMPO/IN PREFETTURA COORDINAMENTO SOCCORSI E PROTEZIONE CIVILE

LECCO – Nella giornata martedì 8 ottobre il prefetto di Lecco, Sergio Pomponio, ha presieduto due incontri del Centro di Coordinamento Soccorsi finalizzati a prevenire e fronteggiare le criticità correlate agli eventi meteo avversi. Inoltre, in Prefettura è stata attivata la Sala Operativa Integrata di Protezione Civile che resterà in funzione fino a cessate esigenze per un costante monitoraggio delle possibili problematiche sul territorio provinciale.

La sinergia tra i diversi attori del sistema multilivello ha rappresentato una prassi efficace nell’interesse della prevenzione e del contrasto di possibili pericoli per il contesto del territorio provinciale. Allo stato, mentre risultano in via di tendenziale risoluzione le problematiche relative ai bacini idraulici, la criticità viabilistica in prossimità della Galleria Giulia sulla SS 36 Rac, causata dalle copiose precipitazioni, ha reso necessaria la chiusura della strada al traffico a decorrere dalle 19.30 dell’8 ottobre onde consentire ad ANAS di effettuare la manutenzione necessaria al ripristino dell’asfalto danneggiato. La viabilità alternativa è rappresentata, come noto, dalla SP 62.

Nel corso della mattinata ANAS ha previsto, salve sopravvenute difficoltà meteorologiche, la riapertura della SS 36 Rac e la viabilità alternativa sulla Provinciale, fin quando necessaria, sarà presidiata dalle Polizie locali e dai movieri ANAS.