MALTEMPO NEL LECCHESE: TROMBA D’ARIA A VERDERIO, POMPIERI AL LAVORO

LECCO – Una nuova, violenta perturbazione si è abbattuta nel pomeriggio di oggi su ampie zone della Lombardia e in particolare sulla provincia di Lecco, dove i Vigili del fuoco di Lecco, Merate e Valmadrera sono stati impegnati con numerosi interventi di soccorso.

La situazione più critica si è verificata nel comune di Verderio, attualmente l’area maggiormente colpita, dove si segnala una decina di richieste di aiuto: la zona è stata letteralmente flagellata da una tromba d’aria che, nel suo passaggio, ha abbattuto alberi, scoperchiato tetti e divelto recinzioni.

Gli interventi del personale operativo sono in corso da diverse ore non solo a Verderio, ma anche nei comuni limitrofi. A Bellano si è registrato l’abbattimento di numerosi alberi a causa delle forti raffiche di vento. Numerose squadre di vigili del fuoco sono state impegnate nella rimozione di piante e materiali pericolanti, garantendo assistenza alla popolazione colpita.

Particolarmente impressionante il fenomeno atmosferico osservato tra Verderio e Suisio (Bergamo), dove i residenti hanno immortalato in diversi scatti il tornado che si è formato nel cielo tra i due comuni. Fortissime raffiche di vento hanno sollevato oggetti di grande peso e una grandinata intensa si è abbattuta sulla zona, causando ulteriori danni e disagi. L’allerta resta elevata viste le condizioni meteo ancora instabili e le previsioni che annunciano nuovi possibili rovesci nelle prossime ore.

Seguiranno aggiornamenti per monitorare l’evolversi della situazione.

