MALTEMPO NEL WEEKEND, ANNULLATA L’11ª FESTA DEL CIOCCOLATO DI LECCO

LECCO – È stata annullata l’undicesima edizione della Festa del cioccolato di Lecco. Il maltempo previsto per il fine settimana, con anche l’allerta meteo gialla, non permetterebbe agli organizzatori di lavorare con serenità e in completa sicurezza.

“Inoltre – spiegano i promotori – il cioccolato è una materia prima preziosa, ma molto deteriorabile con l’acqua”. Di comune accordo con l’amministrazione comunale quindi, e ascoltando le preoccupazioni dei pasticcieri, a malincuore gli organizzatori rinunciano all’evento di marzo. Proveranno comunque a recuperare l’iniziativa e a tornare a Lecco in una prossima data, magari dopo l’estate.

RedEco