BARZIO – La comunicazione è arrivata poco dopo le sette di questa mattina di martedì: “Oggi cabinovia Barzio-Bobbio ed impianti sci chiusi causa maltempo. Programmata regolare riapertura domani 15 marzo”.

Il meteo pessimo (come da previsioni) ha imposto la chiusura del principale comprensorio sciistico valsassinese. Come annunciato dall’ITB, l’appuntamento è comunque per domani, mercoledì 15, quando le condizioni climatiche dovrebbero consentire la riapertura.

RedBar