LECCO – I Vigili del Fuoco di Lecco e tutti i distaccamenti volontari sono attivi sul territorio provinciale per il maltempo che dalle 4 di questa mattina ha colpito il lecchese, e con particolare violenza le zone della brianza e del meratese.

Interventi principali per allagamenti e taglio piante, pompieri impegnati anche a Lecco nella galleria della Statale 36 in zona ospedale (direzione Lecco) per un’auto ribaltata.