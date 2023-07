LECCO – Diversi interventi stanno tenendo impegnati i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco a causa del maltempo che is è abbattuto la scorsa notte sul nostro territorio. In primis un albero caduto nel centro abitato di Barzio, poi un’auto ribaltatasi lungo la Statale 36 tra Lecco e Abbadia, direzione nord. A Pasturo è interrotto il tratto di Provinciale a causa di un palo della Telecom pericolante, in mattinata è previsto il ritorno alla normale viabilità.