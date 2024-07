LECCO – Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco all’opera lunedì sera al Passo del Cammello (Pizzo d’Erna).

Verso le 21:15 l’intervento del CNSAS e della squadra SAF a bordo di un mezzo fuoristrada per soccorrere tre ragazzi stranieri – in difficoltà a causa del maltempo in zona impervia.

Dopo aver individuato i malcapitati, i soccorritori li hanno messi in sicurezza e riportati in luogo sicuro. Intervento di soccorso tecnico urgente terminato alle 23.

RedCro