LECCO – I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco hanno effettuato nelle ultime ore una trentina di interventi originati dalla nuova ondata di maltempo che colpito nella serata di sabato e nella notte il Lecchese.

Impegnati i pompieri in particolare sul fronte del soccorso persone, del taglio di piante, fughe di gas e naturalmente per allagamenti e smottamenti in varie zone del territorio.

A Lecco città si è registrato il crollo di un muro, laterale alla via Agliati nel rione di San Giovanni (foto sotto).

RedCro

ALTRI DANNI, SUL LAGO: