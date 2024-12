MALTEMPO. VENTI FORTI SU TUTTO IL LARIO: A DORIO CHIUSA LA SP 72

DERVIO – Vigilia di natale intensa per i Vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco: le forti raffiche di vento che sferzano da giorni il Lario hanno messo in azione il comando, che da poco prima della mezzanotte di oggi ha effettuato 30 interventi in tutta la provincia: 7 squadre stanno lavorando principalmente nella zona del centro Lago, dal distaccamento di Bellano e dalla sede centrale.

La forza delle correnti d’aria si è mostrata in tutta la sua grandezza ieri, 23 dicembre, sulle vette valsassinesi: sull’Alpe Giumello, nel comune di Casargo, la velocità del vento è arrivata a toccare addirittura i 179 chilometri all’ora.

Nella mattinata di oggi, martedì 24 dicembre, il vento ha fatto ulteriori danni: è stata infatti divelta la copertura di una palazzina a margine della carreggiata in prossimità del municipio di Dorio.

Le autorità hanno subito provveduto alla chiusura temporanea del tratto stradale per permettere l’intervento dei vigili del fuoco, che stanno rimuovendo parti instabili della copertura …

