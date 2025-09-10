MALTEMPO: VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO. PAURA PER VORAGINE VICINO AI BINARI

LECCO – Notte intensa di lavoro per i Vigili del Fuoco, impegnati in diversi interventi sul territorio a causa del maltempo che ha colpito la provincia tra ieri e oggi.

Tra gli episodi più critici si segnala quanto accaduto nei pressi della stazione ferroviaria di Bulciago, dove gli operatori sono riusciti a fermare un treno in transito a pochi metri da una voragine. La massicciata ferroviaria, infatti, è stata erosa dalla forza dell’acqua, creando una situazione di concreto pericolo.

Pronto e determinante l’intervento dei pompieri che, insieme al personale ferroviario, hanno scongiurato conseguenze più gravi, mettendo in sicurezza l’area e avviando le necessarie verifiche tecniche.

