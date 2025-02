LECCO – Chiesti sei anni di carcere nei confronti di un 40enne residente nell’Alto Lago che avrebbe maltrattato l’ex compagna. I fatti risalgono al 5 agosto del 2021 in un paese dell’Alto Lario dove il 40enne, secondo l’accusa, avrebbe maltrattato la ex. Quest’ultima si era recata al Pronto soccorso di Lecco per essere medicata, con una prognosi di 10 giorni.

