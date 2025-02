MALTRATTAMENTI NELLE RSA: RIFLESSIONE DA BARZIO DOPO IL CASO COMASCO

Le notizie di maltrattamenti nelle RSA sono per me sempre difficili da affrontare. Non riesco neanche a guardare le immagini o i video, perché immediatamente penso agli ospiti della mia struttura, alle persone fragili che affidano a noi la loro sicurezza e dignità.

Questi episodi sono troppi, e non riguardano solo gli anziani: ogni ambiente che ospita persone vulnerabili può diventare teatro di violenze inaccettabili.

> LA NOTIZIA DEI MALTRATTAMENTI A DIZZASCO (CO)

Fonte: Agenzia AGI

Di fronte a questi fatti, provo rabbia e amarezza …

