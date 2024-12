MALTRATTAVA I GENITORI ED ESTORCEVA LORO DENARO, 3 ANNI E UN MESE A UN 30ENNE

LECCO – È stato condannato a 3 anni e un mese in tribunale a Lecco un 30enne residente nell’hinterland di Lecco, accusato di maltrattamenti e tentata estorsione nei confronti dei genitori. I fatti risalgono a due anni fa e il 30enne, nato in Italia da genitori provenienti dall’Albania, avrebbe in più occasioni maltrattato madre e padre, tanto da estorcere loro soldi. È stato denunciato e, assistito dall’avvocatessa Simona Crippa, è finito a processo.

La Procura di Lecco ha chiesto 4 anni di reclusione, il difensore l’assoluzione o il minimo della pena con la possibilità di essere seguito da una comunità. Il collegio giudicante, con presidente Paolo Salvatore, a latere Gianluca Piantadosi e Angelo Parisi, ha inflitto tre anni e un mese di reclusione.

A.Pa.