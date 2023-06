COLLE BRIANZA – Lo si cerca ininterrottamente da due giorni ma più passa il tempo più cresce la preoccupazione di familiari e amici. Ivan Sirtori, 49enne di Colle Brianza, manca da casa già da sabato pomeriggio ma inizialmente la cosa non ha destato sospetti perché “Magoo“, come si fa chiamare, passeggia e pernotta abitualmente nei boschi del San Genesio e del Parco del Curone.

Artista, educatore, musicoterapista e psicologo, Ivan in quei boschi ha ritrovato sé stesso una decina di anni fa e da quel momento ha cambiato stile di vita, scegliendo per sé e per la sua famiglia una quotidianità semplice ed essenziale. Gli amici parlano di lui come di una persona buona e intelligente ma dopo quattro notti all’addiaccio si teme anche che possa essere successo qualcosa di brutto.

Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e volontari della Protezione Civile hanno messo in campo decine di operatori e tutta la tecnologia a loro disposizione per tentare di individuare “Magoo” nella speranza che questa assenza si riveli essere solo un ritiro nella natura che si è prolungato più del solito.