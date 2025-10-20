MANCA POCO: I “PACCHI MISTERIOSI” STANNO PER ARRIVARE AL PALATAURUS

LECCO – Manca poco. Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 30 ottobre al 3 novembre, il Palataurus di Lecco si prepara ad accogliere un evento fuori dall’ordinario: i “Pacchi Misteriosi” di Mysterybox.cloud.

Scatole sigillate, contenuto ignoto, emozione garantita.

Ogni pacco è un frammento di e-commerce smarrito, pronto a trasformarsi in sorpresa.

Si sceglie al buio, si paga 2,50 euro all’etto, si scarta con il cuore che batte.

Un gesto semplice, sostenibile, che trasforma lo spreco in gioco.

Esempi di prodotti che potrebbero essere trovati (non garantita la presenza)

Dietro l’iniziativa c’è un progetto italiano che punta su trasparenza e affidabilità.

Ogni pacco ha provenienza certificata e può essere sostituito in caso di malfunzionamento.

Ma il vero valore è nell’esperienza: scegliere, immaginare, scoprire.

Per chi vuole saltare la fila, ci sono tre formule:

* Posto Unico – ingresso agevolato per una persona

* Porta un Amico – ingresso agevolato per due

* Omaggio della Casa – ingresso gratuito (solo il 30 e 31 ottobre, in fasce orarie selezionate)

📍 Centro Sportivo Palataurus – Viale Giacomo Brodolini 25, Lecco

🕒 Date e orari:

* 30 ottobre: 14.30 – 22.30

* 31 ottobre: 9.30 – 20.00

* 1 novembre: 9.30 – 22.00

* 2 novembre: 9.30 – 22.00

* 3 novembre: 9.30 – 12.30

Manca poco.

Il mistero è pronto.

Tu lo sei?

–

