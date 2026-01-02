MANDELLO: 34 TEMERARI AL TRADIZIONALE TUFFO DI CAPODANNO

MANDELLO DEL LARIO – Trentaquattro coraggiosi hanno inaugurato l’anno nuovo con un bagno glaciale nel lago di Mandello, alla darsena Falck. Raddoppiati rispetto ai 13 del 2022, i partecipanti hanno ignorato il gelo del 1° gennaio, con temperature appena sopra lo zero, tra gli applausi della folla in spiaggia.

Arrivati da Lecco, Cremona e dalla Valtellina, spinti dal passaparola, spiccavano le sorelle Diana e Caterina, di 10 e 12 anni, le più giovani del gruppo. Luciano Benigni, veterano dell’evento, ha organizzato il tutto con un gazebo per cambiarsi, musica di sottofondo e vin brulé offerto dagli alpini.

Ospite speciale Oscar Ongania, che si è tuffato per finanziare il suo rifugio in Nepal grazie a donazioni locali. Al temine dell’evento, gli organizzatori hanno voluto ringraziare gli alpini, Lagheé (per il gazebo), il Comune, e Fabio Balbi e Silvestro Iannice per l’animazione.