MANDELLO. AGGRESSIVA SUL PULLMAN, UCRAINA PATTEGGIA 20 MESI

MANDELLO DEL LARIO – Una 39enne di origine ucraina, residente in provincia di Alessandria e rientrata da un periodo di lavoro in Valtellina, è stata condannata a un anno e otto mesi di reclusione con patteggiamento per l’episodio avvenuto lo scorso dicembre su un autobus di linea in transito a Mandello del Lario (qui il nostro articolo di allora).​

Durante il viaggio, la donna – verosimilmente alterata dall’alcol – avrebbe iniziato a dimenarsi e infastidire i passeggeri, costringendo l’autista a chiamare il 112 per motivi di sicurezza. All’arrivo della volante, nei pressi dell’area di servizio Agip lungo la SS36, la situazione non si è calmata: la passeggera avrebbe opposto resistenza agli agenti e, una volta caricata sull’auto di servizio, avrebbe danneggiato parte della strumentazione interna, insultandoli ripetutamente i poliziotti.