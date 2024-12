MANDELLO. CANOTTIERI MOTO GUZZI, UN MILIONE PER IL CENTRO REMIERO

LECCO – “Regione Lombardia con un Accordo Locale Semplificato sostiene la realizzazione del nuovo centro remiero Canottieri Moto Guzzi di Mandello, dando attuazione a un punto dell’ordine del giorno del Consiglio regionale del 16 dicembre 2021 che prevedeva uno stanziamento di risorse economiche in favore del progetto oggi definite in circa un milione di euro.

Il centro remiero sarà realizzato prevedendo una palestra di allenamento attrezzata, una vasca voga, l’area per praticanti kitesurf e sub, spogliatoi per atleti ed allenatori, infermeria e locali di servizio e ristoro oltre ad un parcheggio auto e moto sulla copertura del nuovo edificio …

