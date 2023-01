MANDELLO DEL LARIO – La quinta edizione della ‘Eco-nuotata’ di Mandello del Lario si terrà sabato 7 gennaio alle 11, con ritrovo alle 10.30 in piazza Garibaldi.

L’evento è organizzato dalle associazioni Rete Rifiuti Zero Lombardia, Canottieri S. Cristoforo, Angeli del Bello, Gruppo l’Ontano, WWF, Legambiente, Let’s Do It, A.S.D. Remiera i Laghée, 5R Zero sprechi, Coordinamento Lecchese Rifiuti Zero.