MANDELLO – Grossa fuga di gas a Mandello del Lario, forse conseguenza del maltempo che in mattinata si è abbattuto sull’area nord della provincia lecchese.

Nella cittadina lariana sono mobilitati i Vigili del Fuoco provenienti da Lecco e Bellano e i tecnici delle società multiutility. Il vento non facilita l’intervento ma la fuga è stata comunque localizzata in zona viale della Costituzione, non lontano dal ponte della ferrovia e dalla Provinciale 72.