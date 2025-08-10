MANDELLO. GIOVANE PERUVIANO RISCHIA DI ANNEGARE: SALVATO DA UN BAGNANTE

MANDELLO DEL LARIO – Un ragazzo di 14 anni, di origini peruviane, si è trovato in grave difficoltà nelle acque del lago a Mandello del Lario, vicino al torrente Meria, durante una tranquilla giornata con la famiglia.

Entrato in acqua, non riusciva più a tornare a riva probabilmente a causa delle correnti e dei dislivelli del fondale. Un bagnante presente si è accorto della situazione critica e, con prontezza, è riuscito a portarlo in salvo.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del Soccorso Bellanese, equipaggiata d’estate per presidiare le zone più frequentate, insieme a un operatore della squadra di salvamento e a un vigile del fuoco arrivato via lago.