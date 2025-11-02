MANDELLO. IL DERBY DEI FRATELLI NIANG VA A SALIOU, EMOZIONE PER CHEICKH

MANDELLO DEL LARIO – Ieri sera, al palazzetto di Trento, non si è giocata solo una partita di Serie A. Si è scritta una pagina speciale nella storia della pallacanestro italiana e nella vita di una famiglia: quella dei fratelli Niang. Per la prima volta, Saliou e Cheickh, entrambi originari di Mandello del Lario, si sono affrontati in un match ufficiale del massimo campionato. E il “derby in famiglia” ha visto prevalere il maggiore dei due, Saliou (in copertina), con la sua Virtus Bologna.

La Virtus ha dominato il match, chiudendo con un netto 83-102 sul campo dell’Aquila Trento di Cheickh. Ma per chi conosce la storia dei Niang, il punteggio è solo una cornice …

