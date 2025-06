MANDELLO. OGGI SALIOU NIANG SOGNA NEL DRAFT NBA 2025

MANDELLO DEL LARIO – È finalmente arrivato il giorno tanto atteso: il Draft NBA 2025. E tra i protagonisti, c’è anche il mandellese Saliou Niang, pronto a inseguire un sogno a occhi aperti sotto i riflettori del Barclays Center di Brooklyn.

L’evento, che ogni anno seleziona i migliori talenti internazionali Under 23 per le trenta franchigie della massima lega di basket mondiale, si divide in due turni: il primo si terrà questa sera alle 20 ora locale (le 2 di notte in Italia), il secondo domani alla stessa ora. Tra i 15 giocatori internazionali in corsa c’è un solo italiano: Niang.

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS