MANDELLO DEL LARIO – Un operaio di 64 anni è stato travolto da un’auto in via Nazario Sauro, a Mandello, nella tarda serata di martedì. L’uomo aveva terminato il turno e l’incidente è avvenuto a pochi metri dal luogo di lavoro. Colpito sul fianco, l’uomo è poi caduto a terra ed è stato soccorso in codice rosso da ambulanza e automedica.

Alcuni testimoni riferiscono inoltre che l’auto non si sia fermata dopo l’impatto, dettaglio che è in corso di verifica da parte della nostra redazione.