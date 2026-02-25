MANDELLO PIÙ CONCRETO, LA ROVINATA SI ARRENDE SOLO NEL FINALE

MANDELLO – Il derby della 22ª giornata di Seconda Categoria sorride al Mandello, che supera la Polisportiva Rovinata per 3-1 al termine di una sfida intensa e combattuta. La partita conferma il buon momento dei padroni di casa, in piena corsa per un posto nei playoff, mentre la Rovinata esce dal campo con la consapevolezza di aver tenuto testa a una delle squadre più attrezzate del girone. L’avvio è equilibrato, con la formazione di mister Ralli ordinata e aggressiva. Dopo dieci minuti però il Mandello trova il vantaggio sfruttando un rinvio corto: l’attaccante locale intercetta e sorprende il portiere con un pallonetto preciso. Nonostante lo svantaggio, la Rovinata resta compatta e prova a ripartire con qualche buona iniziativa.

Nella ripresa il Mandello aumenta la pressione e al 18’ raddoppia approfittando di una difesa momentaneamente scoperta. La reazione biancorossa è immediata: una bella incursione di Ghilardi sulla linea di fondo permette a Pasini di accorciare le distanze con un tocco deciso da centro area. Il gol ridà slancio alla Rovinata, che spinge con convinzione alla ricerca del pareggio, pur senza trovare la giocata decisiva.

Nel finale, in contropiede, i padroni di casa conquistano una punizione dal limite che l’ex Mazza trasforma con una conclusione precisa all’incrocio, chiudendo di fatto la gara. Nei minuti di recupero Pasini sfiora la doppietta, ma la sua conclusione viene respinta involontariamente da un compagno.

La Rovinata merita comunque un giudizio positivo: prestazione attenta, determinata e ben diversa dalla pesante sconfitta dell’andata. Tra i più brillanti Pasini, autore del gol e sempre pericoloso, e Mangili, puntuale nei contrasti per tutta la gara.