MANDELLO. SCOMPARSO A 82 ANNI ERMANNO FASOLI, EX PUGILE OLIMPICO

MANDELLO DEL LARIO – Lutto nel mondo dello sport e nella comunità mandellese: si è spento oggi, 9 novembre, nel giorno del suo 82° compleanno, Ermanno Fasoli, ex pugile olimpico e campione italiano dei pesi superleggeri. Fasoli aveva vissuto a lungo a Mandello, prima di trasferirsi a Bergamo circa dieci anni fa. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione tra coloro che ne hanno condiviso il percorso umano e sportivo.

Fasoli è ricordato soprattutto per la sua partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo del 1964, dove rappresentò l’Italia dopo aver conquistato il titolo nazionale a Roma …

