MANDELLO DEL LARIO – Poco dopo le sette del mattino di oggi, giovedì, si è verificato un incidente di particolare gravità al semaforo di Mandello in via Alessandro Manzoni, uno scontro tra una Mercedes proveniente da Lierna e una motocicletta. Nell’impatto, violentissimo, il centauro è rimasto ferito e secondo quanto raccolto sul posto sarebbe in condizioni molto serie.