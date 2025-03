MANDELLO. BELLANESE INVESTITO DA UN TRENO SUI BINARI, È DECEDUTO

MANDELLO DEL LARIO – Tragico incidente intorno alle 8:30 di oggi, 11 marzo, sulla ferrovia che collega Mandello a Lecco: per cause ancora da chiarire un uomo, presente sui binari, è stato investito da un treno che procedeva in direzione Sondrio, sul tratto della ferrovia a binario unico.

Subito allertati i carabinieri e i vigili del fuoco di Lecco insieme a Rfi, sul posto si sono recati in codice rosso un’ambulanza del Soccorso Mandellese e un’auto medica. I soccorritori, giunti sul luogo del tragico incidente, hanno dovuto constatare il decesso dell’uomo …

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS