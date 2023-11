MANIFESTAZIONE NAZIONALE DEL PD: TANTI I LECCHESI ARRIVATI A ROMA

LECCO – Manuel Tropenscovino, segretario provinciale del Partito Democratico, commenta la manifestazione PD di sabato scorso a Roma, organizzata dalla Segretaria nazionale Elly Schlein “Per un futuro più giusto”.

“Mentre il centrodestra quotidianamente tradisce le proprie promesse e discute di una legge di bilancio che lascerà indietro la sanità e la scuola pubblica, il diritto allo studio, il diritto ad un lavoro pagato dignitosamente, abbiamo voluto essere presenti anche noi lecchesi in piazza per ribadire che questo Paese merita un futuro migliore – commenta Tropenscovino”

“Eravamo in più di 50 da Lecco per sostenere le richieste di chi subisce le scelte scellerate di Salvini e Meloni. Eravamo lì per chiedere che vengano investite più risorse sulla sanità, per approvare una leggere che introduca un salario minimo, per sostenere davvero le famiglie, con sussidi per il diritto allo studio e più posti negli asili nido. Invece di trovare soluzioni concrete a questi bisogni, l’attuale Governo risulta quotidianamente più impegnato a trovare capri espiatori e a combattere nemici invisibili. Forse si sono resi conto di non essere in grado di fare quello che hanno promesso? La riforma delle pensioni, con l’opzione donna ormai cancellata, e i tagli sulle accise, tanto urlati in campagna elettorale o ai tempi dell’opposizione, sembrano oggi delle barzellette. Noi trasformeremo le parole di queste settimane in azioni reali sul territorio, perché anche nella nostra Provincia viviamo i problemi legati alle scelte del centrodestra sulla sanità (competenza di una Regione governata per trent’anni dalla destra), sui cantieri per le infrastrutture necessarie che continuano ad essere rinviati, sui trasporti e anche sul lavoro.”.

Salario minimo e sanità pubblica, queste le principali richieste al Governo Meloni da parte delle 50.000 persone riunitesi a Roma in Piazza del Popolo da tutta Italia. Tra queste, c’erano come detto anche 50 iscritti e simpatizzanti dalla Provincia di Lecco, partiti alle 6 del mattino dal Bione per partecipare alla mobilitazione nazionale nella capitale. Durante la manifestazione si sono susseguiti sul palco gli interventi di rappresentanti del mondo del lavoro, della sanità pubblica, dell’associazionismo, della cultura, dell’ambientalismo e del mondo studentesco. A inaugurare la manifestazione il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, mentre a chiuderla sono stati gli interventi del Presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini e della Segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.

Numerosissimi in piazza anche i giovani, come segnalato anche dall’abbondanza di bandiere arancioni dei Giovani Democratici.