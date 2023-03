MILANO – Il 21 marzo a Milano la manifestazione nazionale della XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa dall’associazione Libera in collaborazione con Avviso Pubblico, insieme a una vasta rete formata da enti locali, associazioni, scuole, sindacati, realtà sociali e cittadini.

Tra i 70mila cittadini che hanno sfilato a Milano, presente anche il Comune di Lecco con il Gonfalone della Città, il presidente del Consiglio comunale Roberto Nigriello, nonché vicepresidente di Avviso Pubblico, l’assessore al Welfare Emanuele Manzoni, i consiglieri Nicolò Paindelli, Corrado Valsecchi (rispettivamente presidente e vicepresidente della Commissione comunale antimafia) e Alberto Anghileri.

Insieme agli amministratori del Comune di Lecco anche diversi utenti de Il Giglio, bene confiscato alla mafia e ora parte del patrimonio comunale, oltre a tanti amministratori della provincia lecchese, coordinati dal referente provinciale di Avviso Pubblico, il sindaco di Dolzago Paolo Lanfranchi.

“Essere presenti a Milano è un gesto dovuto eticamente e moralmente per chi, come noi, crede nei valori della legalità. Sono lieto che dal nostro territorio si stia registrando una grande adesione. – sottolinea Roberto Nigriello – Per l’occasione, con il supporto dell’Auser provinciale di Lecco che ringrazio, è stato organizzato un pullman destinato agli utenti de Il Giglio e gli amministratori per marciare insieme nel ricordo delle vittime innocenti di mafia”.