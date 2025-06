MANIFESTI DI MILITIA CHRISTI CONTRO IL PRIDE, LA FOLLIA DEI “VALORI VERI”

LECCO – In concomitanza con gli episodi di questa notte a Roma, dove sono comparse diverse locandine contrarie al Pride recanti la diretta critica all’iniziativa di Papa Giovanni Paolo II, il nucleo cittadino di Militia Christi e della Gioventù Cristiano Sociale Italiana ha affisso manifesti anche sul percorso del Lecco Pride.

Il movimento tradizionalista cattolico, associato all’estrema destra in particolare romana, ha aspramente criticato la parata a sostegno dei diritti delle persone LGBTQIA+ e della pace, richiamandosi alla tradizionale dedicazione cattolica del mese di giugno: “La nostra città festeggi il mese giusto: quello del reale amore del Sacro Cuore e non dell’ideologia LGBTQ che realizza la sua parata pornografica ed anticattolica nelle vie della nostra città”.

Il movimento di sedicenti difensori della tradizione e dei valori si dimentica però di essere alleato di realtà come La Rete dei Patrioti che, nel proprio manifesto politico, non nasconde il razzismo e l’omofobia sfrontate: “Noi siamo contro ogni manipolazione e aberrazione, contro ogni follia che vorrebbe cancellare la famiglia naturale, contro ogni strategia di “normalizzare” tutte le anormalità […]. Noi ci opponiamo alla sostituzione etnica in corso, siamo contro ogni invasione inassimilabile, contro ogni sradicamento spirituale e ogni tentativo di cancellare la nostra Cultura e la nostra storia”.

La Storia insegna che la prevaricazione sull’altro, portando in trionfo i propri ideali, “gli unici veri e giusti”, non porta altro che alla distruzione. La speranza è che questo terribile meccanismo non si ripeta.

ElleCiEnne